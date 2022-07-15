Владелец «Лейкерс» не исключает участия клуба в крупном обмене в это межсезонье

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс прокомментировала возможное участие клуба в крупном обмене в текущее межсезонье.



«Я бы ничему не удивлялась. Однако мы не собираемся что-то менять в команде просто ради каких-то перемен. Это должно быть взвешенное и умное в баскетбольном плане решение, которое позволит нам сделать команду лучше и оставит пространство для того, чтобы вести дела в будущем» — цитирует Басс официальный сайт «Лейкерс».



Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» не против обменять Расселла Уэстбрука на Кайри Ирвинга из «Бруклина», но не готов включать в сделку драфт-пики.



Ранее Джини Басс заявила, что главной целью «Лос-Анджелес Лейкерс» на новый сезон будет выход в плей-офф.

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