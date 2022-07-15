Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелец «Лейкерс» не исключает участия клуба в крупном обмене в это межсезонье

Владелец «Лейкерс» не исключает участия клуба в крупном обмене в это межсезонье
Комментарии

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс прокомментировала возможное участие клуба в крупном обмене в текущее межсезонье.

«Я бы ничему не удивлялась. Однако мы не собираемся что-то менять в команде просто ради каких-то перемен. Это должно быть взвешенное и умное в баскетбольном плане решение, которое позволит нам сделать команду лучше и оставит пространство для того, чтобы вести дела в будущем» — цитирует Басс официальный сайт «Лейкерс».

Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» не против обменять Расселла Уэстбрука на Кайри Ирвинга из «Бруклина», но не готов включать в сделку драфт-пики.

Ранее Джини Басс заявила, что главной целью «Лос-Анджелес Лейкерс» на новый сезон будет выход в плей-офф.

Новость по теме
Владелец «Лейкерс» поделилась ожиданиями от нового сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022