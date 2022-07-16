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Переход Пи Джей Такера в «Филадельфию» проверят на нарушение правил НБА

Переход Пи Джей Такера в «Филадельфию» проверят на нарушение правил НБА
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НБА планирует провести расследование из-за возможного нарушения правила тамперинга при переходе форварда Пи Джей Такера в «Филадельфию Сиксерс», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Как утверждает источник, за четыре дня до открытия рынка многие команды лиги были уверены в переходе Такера в «Сиксерс».

Напомним, по правилу тамперинга клубам запрещено хоть каким-либо образом завлекать свободных агентов в клуб до открытия рынка.

Как сообщалось, Такер подписал с «Филадельфией Сиксерс» трёхлетний контракт на общую сумму в $ 33,2 млн.

Минувший сезон Такер провёл в «Майами Хит» и помог команде дойти до финала конференции. Форвард набирал в среднем 7,6 очка и совершал 5,5 подбора. У Такера также 41% точных дальних бросков.

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