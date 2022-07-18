Виктор Кейру прокомментировал подписание Жан-Шарля в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Виктор Кейру прокомментировал переход в московскую команду французского форварда Ливио Жан-Шарля.
«Не могу сказать, что очень хорошо знаком с игроком: что-то видел и что-то слышал. Но, если учитывать, что в прошлом году Жан-Шарль выступал в Евролиге, участвовал в «Финале четырех», то это, конечно же, радует. Тем более ему 28 лет — хороший возраст для баскетболиста.
Поэтому думаю, что хороший игрок и хорошее, удачное подписание в любом случае», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».
В 2013 году француз был выбран «Сан-Антонио Спёрс» на драфте НБА под 28-м номером, но выбыл на год из-за травмы колена. Последние два сезона Ливио Жан-Шарль провёл в греческом «Олимпиакосе», с которым выиграл чемпионат Греции и Кубок страны, а в минувшем сезоне дошёл до «Финала четырёх» — 2022.
Всего на счету Жан-Шарля 85 матчей в «Асвеле» и «Олимпиакосе» в рамках Евролиги, в которых форвард набирал 6,3 очка, совершал 3 подбора и отдавал 0,6 передачи.
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