Шрёдер — Леброну: может, мне стоит вернуться?

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Деннис Шрёдер прокомментировал запись лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в социальных сетях, намекнув на возвращение в команду.

«Может, мне стоит вернуться?» — написал Шрёдер.

В 64 матчах минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Шрёдер в среднем набирал 13,5 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 4,6 результативные передачи. С февраля Шрёдер сыграл в 15 встречах в составе «Рокетс», набирая в среднем 10,9 очка, совершая 3,3 подбора и отдавая 5,9 передачи.



Ранее стало известно, что команда НБА «Лейкерс» проявила заинтересованность в подписании контракта со Шрёдером в качестве запасного разыгрывающего, если «Хьюстон» примет решение выкупить контракт 28-летнего баскетболиста. Однако «Хьюстон» решил не выкупать контракт перед дедлайном обменов.