The Athletic: Уэстбрук не признавал своих ошибок на собраниях «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук был недоволен, что оказывался в центре внимания на теоретических занятиях клуба, сообщает инсайдер The Athletic Джован Буха. При этом спортсмен не признавал своих очевидных ошибок в игре, на которые ему указывали во время просмотра записей игр.



В минувшем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты высказывали мнение, что именно Расселл во многом виноват в провальном выступлении «Лейкерс» в лиге. На протяжении сезона не раз возникали слухи о возможном обмене разыгрывающего. Ранее сообщалось, что Уэстбрук, а также два других игрока «Лос-Анджелеса», Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, хотят провести следующий сезон вместе.



В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».