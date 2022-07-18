«Непросто видеть, как его ненавидят». Леброн пытается избавиться от Уэстбрука ради Ирвинга

Потенциальный обмен Расселла Уэстбрука из «Лейкерс» – одна из главных интриг текущего межсезонья. После провального сезона в «Лос-Анджелесе» защитник может в очередной раз сменить клубную прописку. Но пристроить Расса в новую команду, увы, не так просто.

Слухи о том, что Уэстбрук покинет «Лейкерс», пошли ещё до завершения регулярного чемпионата. На новом месте защитник так и не заиграл, и очередной трейд казался оптимальной для него возможностью. Но этим летом он собственноручно усложнил процесс потенциального обмена, активировав опцию игрока, которая гарантирует ему $ 47,1 млн за следующий сезон. Учитывая выступление Расса в предыдущем сезоне, возраст и истекающий контракт, сумма катастрофическая. Неужели теперь ему придётся остаться в «Лейкерс»?

Расселл Уэстбрук Фото: Harry How/Getty Images

На это рассчитывает новый главный тренер команды Дарвин Хэм. Он уже не раз публично признавал, что питает симпатию к Рассу и рассчитывает каким-то чудом вписать его в коллектив.

«У меня было несколько замечательных встреч с Рассом: лично за ужином и по телефону. Я люблю Уэстбрука, его менталитет, его подход. Непросто видеть, как его, парня такого масштаба и всё, что он сделал в лиге, ненавидят. Но у меня есть чёткий план, как я собираюсь его использовать. Я рассказал о нём Рассу. Я думаю, он раскроется. Мы не будем пытаться ограничить его энергию. Мы просто собираемся разнообразить её, перенаправить», – сказал Хэм.

Расселл Уэстбрук Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Но то, что новый главный тренер «Лейкерс» намерен всё-таки встроить Уэстбрука в команду, ещё не означает, что игрок вообще останется в Лос-Анджелесе. На днях Расселл прекратил сотрудничество с агентом Тэдом Фуше, с которым работал на протяжении всей своей карьеры. Между ними возникли «непримиримые разногласия». Если точнее – Фуше считает, что игроку лучше остаться в «Лейкерс».

«Сейчас, когда возможен четвёртый обмен за четыре года, рынок диктует «Лейкерс», что они должны отдать дополнительные активы вместе с Расселлом при любом сценарии. И даже в этом случае сделка может потребовать от Расселла немедленного перехода в новую команду через выкуп контракта.

Я считаю, что подобная сделка только снижает ценность Расселла, и лучший вариант для него – остаться в «Лейкерс», принять роль игрока стартовой пятёрки и поддержку, которую ему публично предложил Дарвин Хэм. Расселл – будущий член Зала славы, и он ещё не раз докажет это перед завершением карьеры.

К сожалению, между нами существуют непримиримые разногласия относительно его дальнейшего пути, и мы больше не работаем вместе. Я желаю Расселлу и его семье всего самого лучшего», – заявил Фуше.

Неужели Уэстбрук так уж хочет уйти из «Лейкерс», что даже расстался с агентом, который настаивал на обратном? Непонятно. По слухам, он никогда не запрашивал обмена из команды. К тому же днём позже игрок лайкнул пост одного из болельщиков, который заявил, что прекращение сотрудничества с Фуше никак не связано с ситуацией в «Лейкерс». Так в чём же дело? Одному Рассу известно.

Расселл Уэстбрук Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Как бы то ни было, его будущее в Лос-Анджелесе всё-таки остаётся под вопросом. Переговоры о его возможном обмене на Кайри Ирвинга продолжаются. Договориться у команд пока не выходит – всё потому, что в результате сделки «Нетс» хотят получить драфт-пики. Справедливо, если учесть, что в игровом плане Ирвинг превосходит Уэстбрука, а его 47-миллионный контракт не лезет в платёжку «Бруклина». Но в клубе замахнулись аж на два пика первого раунда, и это уже перебор. Если Кайри в очередной раз что-нибудь учудит, через год «озёрники» рискуют остаться с его истекающим контрактом, да ещё и без пиков. И «Лейкерс», само собой, такие условия не устраивают.

Однако с проведением сделки могут помочь в «Спёрс». За драфт-вознаграждение они могут принять контракт Расса, в результате чего «Бруклин» получит крупное торговое исключение. Однако в случае проведения такого обмена Уэстбрук будет договариваться с «Сан-Антонио» о выкупе контракта, чтобы получить статус свободного агента и провести сезон-2022/2023 в другой команде.

И вариантов для продолжения карьеры у Расселла несколько. Ходили слухи о его возможном обмене в «Оклахому», «Хьюстон», «Юту»… Где угодно будет лучше, чем в «Лейкерс». Для него «Лос-Анджелес» – команда далеко не самая подходящая. Во всяком случае, до тех пор, пока там играют Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, что было очевидно ещё прошлым летом. По завершении чемпионата и сам Уэстбрук сетовал на то, что реже получал мяч, играл на непривычных для себя позициях и в итоге не набрал заветный трипл-дабл в среднем за сезон. Казалось бы, персональная статистика – не то, к чему стоило бы стремиться. Но Расселл придерживается этой идеи и никогда этого не скрывал. Тем не менее для него ещё не всё потеряно. Остаётся только найти команду, которая сможет предоставить ему роль первого исполнителя.

Чего от ситуации ожидает сам Уэстбрук – неясно. Но он, кажется, будет только рад обмену из «Лейкерс». По слухам, сейчас защитник находится в напряжённых отношениях с Леброном, что только усугубляет его положение. И если Кайри Ирвинг рвётся в команду к Джеймсу, Расселл, кажется, рвётся из неё. Посмотрим, удастся ли сторонам всё-таки договориться об обмене, от которого выиграют все.