Дарвин Хэм: винить во всех неудачах «Лейкерс» Уэстбрука несправедливо

Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм считает, что нельзя винить Расселла Уэстбрука в неудачах команды.



«У всех были сезоны, когда мы могли добиться большего, если бы лучше играли или обстоятельства не были бы неблагоприятными. Все знают, какой сезон пережили «Лейкерс». И не во всём виноват Расселл Уэстбрук. Вспомните матчи, которые пропустил Леброн Джеймс. Уэстбрук, Джеймс и Дэвис провели вместе всего 22 матча, а речь идёт о сезоне из 82 игр. Постоянные травмы, подписание игроков из G-лиги, коронавирус. Винить во всём Уэстбрука несправедливо», — приводит слова Хэма The Ringer.



В минувшем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты высказывали мнение, что именно Расселл во многом виноват в провальном выступлении «Лейкерс» в лиге. На протяжении сезона не раз возникали слухи о возможном обмене разыгрывающего. Ранее сообщалось, что Уэстбрук, а также два других игрока «Лос-Анджелеса», Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, хотят провести следующий сезон вместе.



В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».