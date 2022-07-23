Джини Басс: горжусь, что мы заполучили Дарвина Хэма

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о главном тренере команды Дарвине Хэме.
«Я верю в Дарвина Хэма. На заседании Совета управляющих мне говорили: «Мы проводили собеседование с вашим парнем, вы заполучили отличного тренера». Или «Он работал на нас, вам достался отличный парень». Его репутация в лиге заставляет меня гордиться, что мы заполучили Дарвина Хэма, когда я слышу эти возгласы восхищения. Мы смогли заполучить действительно хорошего тренера», — приводит слова Джинни Басс официальный сайт лиги.
Напомним, «Лос-Анджелес» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.
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