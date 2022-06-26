«Лейкерс» подписали сыновей Шака и Пиппена. Но в их будущее не верят даже отцы

В ночь на 24 июня в Нью-Йорке состоялся драфт НБА. Для 58 счастливчиков, перешедших во взрослый баскетбол, это мероприятие стало знаковым. А вот для тех, кто этим летом остался незадрафтованным, куда более важным оказался следующий день, когда клубы начали подписывать двусторонние контракты с молодёжью. «Лос-Анджелес Лейкерс» не остался в стороне, и летом в составе команды появятся две звёздных фамилии: Пиппен и О’Нил.

Первым к клубу из Лос-Анджелеса присоединился 21-летний Скотти Пиппен-младший – сын легендарного Скотти Пиппена, шестикратного чемпиона НБА и одноклубника Майкла Джордана.



Скотти Пиппен-младший начал играть в баскетбол в раннем подростковом возрасте. Сначала он выступал за команду школы «Пайн Крест» во Флориде, а после того, как его семья переехала в Калифорнию, перешёл в «Сьерра-Каньон». Там он успел поиграть вместе с Марвином Багли («Детройт Пистонс») и Кеньоном Мартином-младшим («Хьюстон Рокетс»).

Скотти Пиппен-младший во время игры за колледж Фото: James Gilbert/Getty Images

Последние три года Скотти провёл в NCAA, где выступал за команду Университета Вандербильта. В прошлом сезоне он в среднем набирал 20,4 очка, 3,6 подбора, 4,5 передачи и 1,9 перехвата за 33 минуты игрового времени. Статистика хорошая, правда, на вот-вот состоявшемся драфте НБА его никто так и не выбрал. То ли потому, что команда не топовая, то ли потому, что для современной НБА парню не хватает габаритов – его рост составляет всего 185 см, да и особым атлетизмом он не отличается.



Помимо прочего, в Вандербильте Скотти играл на позиции разыгрывающего, но до разыгрывающего уровня НБА ему, конечно, ещё далеко. Тут у Пиппена-младшего есть две проблемы: игра в защите и количество потерь (в среднем 3,4 за игру). В Вандербильте от него требовали чаще бросать, но для шутинг-гарда у него слишком низкий процент попадания из-за дуги – 32,5.

Единственный вариант, остававшийся у Скотти – подписание двустороннего контракта. Он посетил преддрафтовые тренировки нескольких команд, но в итоге заключил соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» и сыграет за команду в Летней лиге.



«Мечты сбываются. За работу», – прокомментировал Скотти в социальных сетях.



Подписание контракта с «Лейкерс» игрок отмечал в компании своей большой семьи, несмотря на то что между его родителями не всё так гладко. Пиппен окончательно развёлся со своей женой, Ларсой, только в январе этого года. Сейчас легендарный баскетболист выплачивает ей алименты за двоих несовершеннолетних детей. В каких отношениях находятся бывшие супруги, неизвестно. Но с вечеринки в честь старшего сына у них нет ни одной совместной фотографии.

Фото: Из личного архива Пиппена

Вместе со Скотти Пиппеном-младшим за «Лейкерс» в Летней лиге сыграет и сын другого легендарного баскетболиста – 22-летний Шариф О’Нил.



Шариф пошёл по стопам своего отца – легендарного Шакила О’Нила, трёхкратного чемпиона в составе «Лейкерс». Правда, это решение было весьма спонтанным. Как признаётся сам игрок, в детстве спорт его совсем не интересовал. Однако страсть к баскетболу в нём пробудило желание «всем всё доказать». Во время одной из игр в средней школе он услышал, как кто-то назвал его, сына самого Шакила О’Нила, бастом. С тех пор мальчик начал усердно тренироваться и уже в возрасте 13 лет оформил свой первый данк. Шариф успел поиграть за школы «Виндворд» и «Кроссроадс» в Лос-Анджелесе, а позднее присоединился к команде Калифорнийского университета.

Фото: Из личного архива Пиппена

Правда, свой первый сезон в NCAA он полностью пропустил, так как был вынужден перенести открытую операцию на сердце. Он успешно восстановился и провёл один год в составе «Брюинз», но принял участие всего в 13 матчах. А следующие два сезона Шариф отыграл за университет Луизианы. Но и там О’Нил, намучившийся с травмами стопы и голеностопа, не получал достаточно игрового времени.

Фото: Из личного архива Шакила О’Нила

Однако уже в этом году Шариф решил попробовать свои силы и заявиться на драфт НБА, несмотря на что его отец был категорически против этого.



«Мы как бы столкнулись лбами в этом плане. Он хотел, чтобы я остался в колледже. Но я взрослый человек, мне 22 года, и я могу принять собственное решение», – признался Шариф.

Шариф О’Нил во время игры Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Пускай Шак и не хотел, чтобы его сын выставлял свою кандидатуру на драфт, он считает, что у парня есть будущее в баскетболе.



«Люди этого ещё не знают, но я вырастил Янниса с броском. Так я его воспитывал. Надеюсь, он попадёт туда, где сможет продемонстрировать свой талант, чтобы люди увидели, кто он на самом деле», – сказал в апреле Шак.



По каменному лицу Шакила было непонятно: то ли он потроллил сына, то ли действительно верит его в большой потенциал. Чтобы оценить комичность этого высказывания, достаточно посмотреть на статистику Шарифа в NCAA. За всю карьеру он провёл 37 матчей, в которых в среднем набирал 2,6 очка (при 20,8% из-за дуги и 48% со штрафной) и 3 подбора, а также 0,1 передачи, которых за все три сезона в лиге он сделал всего четыре. Да уж, такие цифры Яннису и не снились.



Как бы то ни было, уже совсем скоро мы увидим, как Шариф и Скотти проявят себя в Летней лиге. Кто знает, может, в предстоящем сезоне нас будет ждать возвращение фамилий Пиппена и О’Нила в НБА.