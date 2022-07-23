«Лейкерс» не планируют обменивать драфт-пики первого раунда

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст утверждает, что владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс расстанется с драфт-пиками первого раунда только в крайнем случае.
«Лейкерс» собираются сохранить пики, но будут готовы их обменять только в случае крупного обмена, который значительно повысит шансы калифорнийской команды на чемпионский титул.
Стоит отметить, что «Бруклин Нетс» уже просил «Лейкерс» включить драфт-пики первого раунда в сделку по возможному обмену Кайри Ирвинга на Расселла Уэстбрука. В «Лейкерс» приняли решение не расставаться с пиками и заморозили переговоры. При этом клуб всё ещё ищет возможность обменять Уэстбрука в другую команду.
В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не смог квалифицироваться в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Западной конференции.
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