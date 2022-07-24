Бэйлесс: Леброн сам себя закапывает своими промахами

Телеведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я не хочу как-то дискредитировать Леброна, он сам себя закапывает своими промахами. Он мажет огромное количество трёхочковых и штрафных бросков. В прошлой регулярке у Леброна было 93-е место в НБА по точности и 15-е место по количеству бросков из-за дуги. Я не считаю, что игрок такого уровня может позволить себе такую статистику», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.