Бэйлесс: Леброн сам себя закапывает своими промахами

Телеведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Я не хочу как-то дискредитировать Леброна, он сам себя закапывает своими промахами. Он мажет огромное количество трёхочковых и штрафных бросков. В прошлой регулярке у Леброна было 93-е место в НБА по точности и 15-е место по количеству бросков из-за дуги. Я не считаю, что игрок такого уровня может позволить себе такую статистику», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.
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