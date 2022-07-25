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Участник Матча всех звёзд Кемба Уокер может вернуться в «Хорнетс»

Участник Матча всех звёзд Кемба Уокер может вернуться в «Хорнетс»
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Команда НБА «Шарлотт Хорнетс» рассматривает возвращение в клуб 32-летнего американского защитника Кембы Уокера, сообщает журналист издания The Athletic Шэмс Чаранья.

«Источники сообщили, что «Хорнетс» рассматривает воссоединение с бывшим лидером Кембой Уокером, входящим в число интересующих их свободных агентов. Команда также заинтересована в переподписании Айзеи Томаса, проведшего отличный сезон», – сообщил обозреватель в социальных сетях.

Напомним, Уокер, 9-й номер драфта 2011 года, выступал за «Хорнетс» с 2011 по 2019 годы, после чего ушёл в «Бостон Селтикс». С 2021 года баскетболист играет за «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Уокер провел за «Никс» 37 матчей, в среднем набирая 11,6 очка за игру.

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