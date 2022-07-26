Фарм-клуб «Милуоки» получил права на Алекса Адетокунбо

Фарм-клуб «Милуоки Бакс», выступающий в Лиге развития НБА получил права на лёгкого форварда Алекса Адетокунбо.
В минувшем сезоне Алекс провёл 23 игра за фарм-команду «Торонто Рэпторс», а ещё ранее выступал за испанскую «Мурсию».
Стоит отметить, что 20-летний Алекс — младший из четырёх братьев Адетокунбо. Яннис и Таназис также выступают за «Милуоки», а Костас играет во Франции за клуб «Виллербан».
Яннис Адетокунбо в «Милуоки» с 2013 года. В сезоне-2020/21 он становился чемпионом НБА и признавался самым ценным игроком финальной серии. В 2019 и в 2020 также был признан MVP НБА.
Старший из братьев Таназис Адетокунбо выступает за «Милуоки» с 2019 года. Сезон-2019/20 он провёл в «Висконсин Херд».
24-летний Костас играл в НБА за «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», но в 2021 году перебрался во Францию.
- 26 июля 2022
-
11:18
-
10:36
-
09:39
-
00:58
- 25 июля 2022
-
23:55
-
23:00
-
22:57
-
21:56
-
20:55
-
19:49
-
19:01
-
18:24
-
17:57
-
16:51
-
16:23
-
15:48
-
15:00
-
14:20
-
13:52
-
12:17
-
11:31
-
10:35
-
10:12
-
10:04
-
00:45
- 24 июля 2022
-
23:31
-
22:41
-
20:54
-
19:48
-
19:01
-
15:37
-
14:24
-
13:22
-
12:41
-
11:28