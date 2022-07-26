Фарм-клуб «Милуоки» получил права на Алекса Адетокунбо

Фарм-клуб «Милуоки Бакс», выступающий в Лиге развития НБА получил права на лёгкого форварда Алекса Адетокунбо.



В минувшем сезоне Алекс провёл 23 игра за фарм-команду «Торонто Рэпторс», а ещё ранее выступал за испанскую «Мурсию».



Стоит отметить, что 20-летний Алекс — младший из четырёх братьев Адетокунбо. Яннис и Таназис также выступают за «Милуоки», а Костас играет во Франции за клуб «Виллербан».



Яннис Адетокунбо в «Милуоки» с 2013 года. В сезоне-2020/21 он становился чемпионом НБА и признавался самым ценным игроком финальной серии. В 2019 и в 2020 также был признан MVP НБА.



Старший из братьев Таназис Адетокунбо выступает за «Милуоки» с 2019 года. Сезон-2019/20 он провёл в «Висконсин Херд».



24-летний Костас играл в НБА за «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», но в 2021 году перебрался во Францию.