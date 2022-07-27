Тейтум не верит, что Дюрант перейдёт в «Бостон»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу возможного обмена Кевина Дюранта.
«Я не обращаю внимания на эти сообщения. Просто играю в баскетбол.
Я выступал с Кевином на Олимпиаде, он отличный игрок. Но это не моё решение, мне нравится наша команда, мне нравится наш состав. Я не знаю, правдивы ли эти сообщения.
Не верю всему, что вижу по телевизору. Я видел много чуши о себе, которая была ложью, так что кто знает, что правда, а что нет», — приводит слова Тейтума Clutch Points.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
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