Скворцов — об уходе Итудиса из ЦСКА: Димитрису надоело выживать во враждебной среде

Известный телекомментатор Роман Скворцов высказался по поводу бывшего главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.
«Я считаю, что ничего удивительного в этом нет, потому что в любом случае Димитрис работал уже очень долго. И явно уже как-то тяготились и игроки Димитрисом, и Димитрис своей необходимостью постоянно выживать во враждебной для него среде. Я не имею в виду руководство клуба. Но болельщики Итудиса не очень жаловали в последнее время, да и, собственно, профессиональная общественность постоянно держала его в таком творческом непокое. И отсюда такие достаточно острые, нервные пресс-конференции. С учётом того, как поменялась ситуация, не было смысла никакого тянуть из него все жилы, заставлять перестраивать коллектив. Тем более что он привык решать другие задачи с другим набором инструментов. Поэтому то, что ушёл Димитрис, это абсолютно логично», — сказал известный телекомментатор в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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