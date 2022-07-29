«Уорриорз» начали переговоры с Эндрю Уиггинсом
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Издание The Athletic сообщает, что «Голден Стэйт Уорриорз» начал переговоры о новом соглашении с 27-летним форвардом Эндрю Уиггинсом.
Текущий контракт Уиггинса истекает по окончании следующего сезона, и игрок заработает за сезон $ 33,6 млн, после чего станет неограниченно свободным агентом. «Уорриорз» провели предварительные переговоры, но на данный момент стороны далеки от соглашения.
Также ранее сообщалось, что в крайнем случае в «Голден Стэйт» будут готовы расстаться с Уиггинсом, если решат, что не смогут сохранить в команде и его, и защитника Джордана Пула.
В минувшем сезоне Эндрю Уиггинс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 17,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативные передачи.
Новость по теме«Уорриорз» готовы обменять Уиггинса, чтобы сохранить Пула
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