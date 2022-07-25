«Уорриорз» готовы обменять Уиггинса, чтобы сохранить Пула

«Голден Стэйт Уорриорз» в ближайшее время начнут переговоры с защитником команды Джорданом Пулом о продлении контракта, сообщает San Francisco Chronicles.



Руководство «Уорриорз» хочет оценить запросы Пула и в случае, если он попросит высокую зарплату, то переговоры, вероятнее всего, будут отложены на следующее лето. При этом отмечается, что в крайнем случае «Голден Стэйт» готов будут расстаться с Эндрю Уиггинсом, если не будет возможности оставить обоих игроков.



Джордан Пул летом 2023 года станет ограниченно свободным агентом, Уиггинс — неограниченно свободным агентом.



В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» завоевали свой четвёртый чемпионский титул за последние восемь лет, обыграв в финале «Бостон Селтикс»(4-2).