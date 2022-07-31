Джей Ар Смит: Трей Янг напоминает мне Ирвинга и Карри
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Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит дал комментарий по поводу лидера «Атланты Хоукс» Трея Янга.
«Он не разыгрывающий в чистом виде. У него отличная реализация бросков. Когда я смотрю на Трея, то он мне напоминает скорее Кайри и Стефа. В зависимости от ситуации он то разыгрывающий, совершающий очень неплохие передачи, то отличный бомбардир. Совмещать в себе эти два качества — вот что у него получается лучше всего», — приводит слова Смита FadeawayWorld.
В плей-офф-2022 Янг набирал в среднем 15,4 очка при реализации 31,9% с игры и 18,4% из-за дуги. Также он совершал по шесть передач при 6,2 потери за матч.
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