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«Не может быть!» Айзея Томас отреагировал на приговор Бриттни Грайнер

«Не может быть!» Айзея Томас отреагировал на приговор Бриттни Грайнер
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Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас отреагировал на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Не может быть, чтобы они сделали это с Бриттни Грайнер! Не может быть! Бог, будь с ней, пожалуйста», — написал Айзейя Томас в своих соцсетях.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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