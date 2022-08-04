«Не может быть!» Айзея Томас отреагировал на приговор Бриттни Грайнер

Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас отреагировал на приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Не может быть, чтобы они сделали это с Бриттни Грайнер! Не может быть! Бог, будь с ней, пожалуйста», — написал Айзейя Томас в своих соцсетях.



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.