Белый дом: госсекретарь США настроен лично поговорить с Лавровым по делу Грайнер

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, скорее всего, попытается лично поговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по делу осуждённой в России баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор ожидается за кулисами министерской встречи АСЕАН.
Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
«Я не сомневаюсь, что если у него будет возможность пересечься лично с господином Лавровым, он это сделает. А если этого не произойдёт, я уверен, что секретарь Блинкен свяжется с ним официально и установит контакт», — приводит слова Кирби Reuters со ссылкой на MSNBC.
В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.
- 4 августа 2022
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