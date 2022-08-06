Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кливленд» может вернуть Уиггинса в 2023 году

«Кливленд» может вернуть Уиггинса в 2023 году
Комментарии

«Кливленд Кавальерс» рассмотрит вариант с подписанием форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинса в следующее межсезонье.

Обозреватель издания Right Down Euclid Эван Дамарелл в социальных сетях сообщает, что в «Кавальерс» давно обсуждают такой вариант.

«Кливленд» ещё в 2014 году выбрал Уиггинса на драфте-2014 под первым номером, но вскоре обменял его в «Миннесоту». Следующим летом Эндрю может стать свободным агентом, если не придёт к соглашению с «Уорриорз» о новом контракте. Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» не намерен расставаться с форвардом и сделает это только в крайнем случае.

В минувшем сезоне Уиггинс набирал в среднем 17,2 очка за игру, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи. «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА в четвёртый раз за последние восемь лет.

Новость по теме
«Уорриорз» начали переговоры с Эндрю Уиггинсом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022