«Кливленд» может вернуть Уиггинса в 2023 году

«Кливленд Кавальерс» рассмотрит вариант с подписанием форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинса в следующее межсезонье.
Обозреватель издания Right Down Euclid Эван Дамарелл в социальных сетях сообщает, что в «Кавальерс» давно обсуждают такой вариант.
«Кливленд» ещё в 2014 году выбрал Уиггинса на драфте-2014 под первым номером, но вскоре обменял его в «Миннесоту». Следующим летом Эндрю может стать свободным агентом, если не придёт к соглашению с «Уорриорз» о новом контракте. Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» не намерен расставаться с форвардом и сделает это только в крайнем случае.
В минувшем сезоне Уиггинс набирал в среднем 17,2 очка за игру, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи. «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА в четвёртый раз за последние восемь лет.
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