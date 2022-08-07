Американский политик раскритиковала вице-президента США после её слов о Бриттни Грайнер

Американский политический и государственный деятель Тулси Габбард раскритиковала вице-президента страны Камалу Харрис после её высказываний об арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер за транспортировку гашишного масла. С 2004 по 2011 год Харрис была окружным прокурором Сан-Франциско, а после — генеральным прокурором Калифорнии. За время работы на этой должности она вынесла множество обвинительных приговоров из-за наркотических средств, в частности марихуаны. Не так давно Харрис осудила арест Грайнер в России.
«Ещё одна нотка лицемерия, исходящая от Камалы Харрис и этой администрации. Она сама держала заключённых в тюрьме дольше срока, чтобы использовать их в качестве бесплатного рабского труда. И в то же время эти же самые люди осуждают другие страны за то, что они делают то же самое», — приводит слова Габбард Fox News.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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