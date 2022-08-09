Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил высказался об уровне своего сына Шарифа

Шакил О'Нил высказался об уровне своего сына Шарифа
Комментарии

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о своём сыне Шарифе.

«Он очень здорово бросает, бежит, у него отличное телосложение, но порой нужно быть немного сумасшедшим, чтобы хотеть этим заниматься. Многие парни могут играть в баскетбол, но при этом у них должна быть очень сильная страсть к этой игре. Полагаю, если он продолжит усердно работать, всё будет в порядке», — приводит слова О'Нила издание The National.

Шариф О’Нил не был выбран на драфте НБА 2022 года, но позже подписал соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» и выступил за «озёрников» в Летней лиге.

Ранее Шакил поделился мыслями о современной НБА, признавшись, что и сам хотел бы сейчас играть.

Новость по теме
Шакил О'Нил: если б я играл в современной НБА, была бы настоящая бойня
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022