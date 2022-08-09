Шакил О'Нил высказался об уровне своего сына Шарифа

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о своём сыне Шарифе.



«Он очень здорово бросает, бежит, у него отличное телосложение, но порой нужно быть немного сумасшедшим, чтобы хотеть этим заниматься. Многие парни могут играть в баскетбол, но при этом у них должна быть очень сильная страсть к этой игре. Полагаю, если он продолжит усердно работать, всё будет в порядке», — приводит слова О'Нила издание The National.

Шариф О’Нил не был выбран на драфте НБА 2022 года, но позже подписал соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс» и выступил за «озёрников» в Летней лиге.

Ранее Шакил поделился мыслями о современной НБА, признавшись, что и сам хотел бы сейчас играть.