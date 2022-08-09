Шакил О'Нил: если б я играл в современной НБА, была бы настоящая бойня

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о современной лиге.



«Думаю, это вредит игре. Есть старая поговорка: если что-то не сломано, то и не чини. Полагаю, что очень часто эти правила меняются, потому что кто-то жалуются. Многие то и дело твердят, будто я хейтер. Но дело не в этом. Я хотел бы играть прямо сейчас. Честное слово, хотел бы. И вот что я скажу, в таком случае была бы настоящая бойня», — приводит слова О'Нила Sportskeeda со ссылкой на его выступление в подкасте The Big Podcast with Shaq.



О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.

Шакил О'Нил отдыхает в Лас-Вегасе: