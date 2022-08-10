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Тренер – об ультиматуме Дюранта владельцу «Нетс»: это зашло слишком далеко

Тренер – об ультиматуме Дюранта владельцу «Нетс»: это зашло слишком далеко
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По мнению одного из тренеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант зашёл слишком далеко со своими требованиями к владельцу команды Джозефу Цаю.

Напомним, ранее сообщалось, что Дюрант поставил Цая перед выбором между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, являющимися главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно.

«Я понимаю, что в наше время у игроков больше власти, однако считаю, что это зашло уже слишком далеко, учитывая, что он пытается добиться увольнения Стива», – приводит слова анонима издание Heavy.

Ранее известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс раскритиковал Дюранта за ультиматум владельцу «Нетс».

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