НБА планирует опубликовать календарь нового сезона 17 августа

Инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация планирует опубликовать календарь нового сезона 17 августа.



Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией о том, что сезон НБА откроет матч между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Ожидается, что в рамках этой встречи также пройдёт церемония вручения чемпионских перстней игрокам «Уорриорз».



В минувшем сезоне «Голден Стэйт» выиграл четвёртый чемпионский титул за последние восемь лет. «Лейкерс», в свою очередь, не вышли даже в плей-офф.



В рождественской программе планируют сыграть следующие матчи: «Даллас» — «Лейкерс», «Голден Стэйт» — «Мемфис», «Денвер» — «Финикс», «Бостон» — «Милуоки», «Нью-Йорк» — «Филадельфия».