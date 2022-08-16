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НБА планирует опубликовать календарь нового сезона 17 августа

НБА планирует опубликовать календарь нового сезона 17 августа
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Инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация планирует опубликовать календарь нового сезона 17 августа.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией о том, что сезон НБА откроет матч между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Ожидается, что в рамках этой встречи также пройдёт церемония вручения чемпионских перстней игрокам «Уорриорз».

В минувшем сезоне «Голден Стэйт» выиграл четвёртый чемпионский титул за последние восемь лет. «Лейкерс», в свою очередь, не вышли даже в плей-офф.

В рождественской программе планируют сыграть следующие матчи: «Даллас» — «Лейкерс», «Голден Стэйт» — «Мемфис», «Денвер» — «Финикс», «Бостон» — «Милуоки», «Нью-Йорк» — «Филадельфия».

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