Экс-игрок НБА: если «Лейкерс» подпишет Ирвинга, то с вероятностью 1000% станут чемпионами

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что подписание разыгрывающего Кайри Ирвинга может стать ключевым для «Лос-Анджелес Лейкерс» в борьбе за чемпионство.
«Я не знаю, готовы ли «Лейкерс» отдать больше одного пика первого раунда, чтобы получить Ирвинга, но на месте Джинни Басс я бы пошёл на всё, чтобы выиграть для Леброна ещё один чемпионский титул. Всё зависит от того, кого им придётся отдать за Кайри. Однако если они соберут в одной команде Ирвинга, Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса, то с вероятностью 1000% выиграют чемпионат», — сказал Уильямс в эфире.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» активно интересуются Ирвингом и даже проводили переговоры с «Бруклин Нетс», за который выступает разыгрывающий. Однако на данный момент стороны не пришли к соглашению по обмену.
- 20 августа 2022
-
14:21
-
13:03
-
11:07
-
09:32
-
00:41
- 19 августа 2022
-
23:14
-
22:43
-
22:07
-
21:18
-
19:37
-
19:15
-
19:00
-
18:13
-
14:46
-
13:28
-
13:15
-
13:01
-
12:34
-
12:31
-
12:26
-
12:00
-
11:20
-
10:31
-
09:24
-
00:55
-
00:53
- 18 августа 2022
-
23:55
-
22:49
-
22:01
-
20:53
-
19:48
-
18:48
-
17:38
-
16:45
-
15:30