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Экс-игрок НБА: если «Лейкерс» подпишет Ирвинга, то с вероятностью 1000% станут чемпионами

Экс-игрок НБА: если «Лейкерс» подпишет Ирвинга, то с вероятностью 1000% станут чемпионами
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что подписание разыгрывающего Кайри Ирвинга может стать ключевым для «Лос-Анджелес Лейкерс» в борьбе за чемпионство.

«Я не знаю, готовы ли «Лейкерс» отдать больше одного пика первого раунда, чтобы получить Ирвинга, но на месте Джинни Басс я бы пошёл на всё, чтобы выиграть для Леброна ещё один чемпионский титул. Всё зависит от того, кого им придётся отдать за Кайри. Однако если они соберут в одной команде Ирвинга, Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса, то с вероятностью 1000% выиграют чемпионат», — сказал Уильямс в эфире.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» активно интересуются Ирвингом и даже проводили переговоры с «Бруклин Нетс», за который выступает разыгрывающий. Однако на данный момент стороны не пришли к соглашению по обмену.

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