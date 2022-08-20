Экс-игрок НБА: если «Лейкерс» подпишет Ирвинга, то с вероятностью 1000% станут чемпионами

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что подписание разыгрывающего Кайри Ирвинга может стать ключевым для «Лос-Анджелес Лейкерс» в борьбе за чемпионство.



«Я не знаю, готовы ли «Лейкерс» отдать больше одного пика первого раунда, чтобы получить Ирвинга, но на месте Джинни Басс я бы пошёл на всё, чтобы выиграть для Леброна ещё один чемпионский титул. Всё зависит от того, кого им придётся отдать за Кайри. Однако если они соберут в одной команде Ирвинга, Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса, то с вероятностью 1000% выиграют чемпионат», — сказал Уильямс в эфире.



Ранее сообщалось, что «Лейкерс» активно интересуются Ирвингом и даже проводили переговоры с «Бруклин Нетс», за который выступает разыгрывающий. Однако на данный момент стороны не пришли к соглашению по обмену.

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