Источник: «Лейкерс» вынуждены обменять Уэстбрука из-за контракта Леброна

«Лос-Анджелес Лейкерс» из-за максимального продления звёздного форварда Леброна Джеймса должен обменять Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер ESPN Тим Бонтемпс.
«Лейкерс» могли управлять ситуацией и подписать свободного агента, расстаться с Леброном и двигаться вперёд с Энтони Дэвисом. Теперь же они будут вынуждены обменять Расселла Уэстбрука, чтобы усилить команду. Если бы не контракт Леброна, им было бы проще выйти из ситуации и не было бы необходимости обменивать пики.
Сейчас у «Лейкерс» нет денег, чтобы подписать игрока на максимальный контракт. Сейчас им придётся использовать Уэстбрука и один из пиков первого раунда для обмена», — цитирует инсайдера ESPN.
Напомним, ранее Леброн подписал новое двухлетнее соглашение с «Лейкерс» на $ 97,1 млн, которое вступит в силу с сезона-2023/2024.
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