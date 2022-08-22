Загклис: неопределённость в руководстве Евролиги не способствует переговорам с ФИБА

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис заявил, что неопределённость в вопросе руководства Евролиги не способствует проведению переговоров между ФИБА и чемпионатом.



«Я не могу комментировать ситуацию внутри другой организации. Нам нужно быть осторожными, чтобы не проявить неуважение к какому-либо человеку или организации. Это всегда было моей позицией и позицией ФИБА. Сейчас я могу сказать, что эта неопределённость не идёт на пользу. Она замедлила инициативу, которую ФИБА предприняла прошлым летом, попытавшись собрать всех руководителей, клубы и НБА за столом переговоров для решений по европейскому баскетболу, от которого зависит весь мировой баскетбол», — приводит слова Загклиса BasketNews.

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