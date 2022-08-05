ЦСКА подтвердил факт обращения в суд из-за отстранения от Евролиги

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил, что клуб обратился в суд Люксембурга в связи с отстранением армейцев от участия в розыгрыше Евролиги в новом сезоне.



Ранее большинство клубов-акционеров турнира проголосовали за продление дисквалификации российских клубов на сезон-2022/2023. При этом стоит отметить, что ЦСКА также является клубом-акционером и обладает долгосрочной лицензией А.



«ЦСКА действительно обратился в суд Люксембурга, где зарегистрирована компания ECA, управляющая Евролигой. Мы оспариваем решение её совета директоров по отстранению нашего клуба от турнира, несмотря на статус акционера и обладателя лицензии А.



Мы полагаем, что решение было принято без требуемых для этого юридических оснований. У нас нет никаких иллюзий по гипотетическому участию в предстоящем сезоне Евролиги, хотя бы только потому, что решения суда придется ждать достаточно долго. Для нас важно получить именно правовую оценку, какой бы она ни была. Кроме того, Евролига — коммерческий турнир, неучастие в нём лишает нас значительной части дохода. Фактически нас лишили возможности получать доходы от бизнеса, в создании и управлении которым мы принимали самое непосредственное участие», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».



По ходу минувшего сезона российские клубы были исключены из Евролиги и Еврокубка, а результаты были аннулированы.

Новость по теме ЦСКА подал в суд на Евролигу