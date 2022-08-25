Джини Басс не упомянула Уэстбрука, говоря о составе «Лейкерс» на предстоящий сезон

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс не упомянула Расселла Уэстбрука, высказываясь о составе клуба на сезон-2022/2023.



«Я надеюсь, что мы сможем избежать травм. Хотелось бы, чтобы Энтони Дэвис остался на паркете и был здоров весь сезон. Когда у вас есть Энтони и Леброн, может произойти много хорошего.



Но нужны и игроки второго плана, которые будут выполнять свои роли. У нас есть Кендрик Нанн, который вернулся в состав после пропущенного прошлого сезона, и много молодых игроков. Я могу перечислить их имена, но пока мы не видели, как они играют. Сейчас нужно дать Дарвину Хэму время и ресурсы, необходимые для того, чтобы собрать команду», — приводит слова Джини Басс GQ.



Ранее инсайдеры сообщали, что «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за максимального продления звёздного форварда Леброна Джеймса должен обменять Расселла Уэстбрука.