Лидер сборной Италии получил травму и может пропустить Евробаскет

Лидер сборной Италии Данило Галлинари получил травму в матче квалификации чемпионата мира — 2023 со сборной Грузии, сообщает журналист Чезаре Миланти. Как сообщил главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко, у игрока подозрение на разрыв крестообразной связки.



Галлинари получил повреждение в начале четвёртой четверти встречи. Форвард устремился в отрыв, однако неудачно приземлился при получении мяча. Партнёры помогли ему добраться до раздевалки.



Встреча завершилась победой итальянцев со счётом 91:84.



Состав сборной Италии по баскетболу на Евробаскет:



Марко Списсу («Венеция»), Нико Мэннион («Виртус»), Пауль Билига («Милан»), Стефано Тонут («Милан»), Данило Галлинари («Бостон»), Николо Мелли («Милан»), Симоне Фонтеккио («Юта»), Джампаоло Риччи («Милан»), Томмазо Бальдассо («Милан»), Ачилле Полонара («Анадолу Эфес»), Алессандро Пайола («Виртус»), Луиджи Датоме («Милан»).



Чемпионат Европы пройдёт с 1 по 18 сентября в Германии, Италии, Чехии и Грузии.