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Сборная Украины проиграла Исландии в овертайме матча квалификации ЧМ-2023

Сборная Украины проиграла Исландии в овертайме матча квалификации ЧМ-2023
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Вечером 27 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира по баскетболу. Сборная Украины в Хабнарфьордюре встретилась со сборной Исландии и потерпела поражение со счётом 88:91.

После пяти туров украинцы занимали пятое место в группе L с шестью очками, исландцы располагались на строку выше, имея на два очка больше. На чемпионат мира из отборочной группы выходят три лучшие команды. Эти позиции занимали сборные Испании, Италии и Грузии.

Первую четверть сборная Украины выиграла со счётом 19:14. Вторая завершилась вничью (22:22) при общем счёте 41:36. В дебюте третьей четверти украинцы нарастили отрыв до пяти очков, но исландцы переломили ход событий и вышли вперёд на десять очков. Завершился третий игровой отрезок со счётом 63:55 в пользу хозяев. Четвёртая четверть далась украинской сборной намного лучше, и на последних секундах Герун успел добавить из-под щита, переведя игру в овертайм (80:80).

В решающей же пятиминутке сборная Исландии уступала, но после трёх точных штрафных Эльвара Фридрикссона вышла вперёд и нарастила преимущество, выиграв в итоге со счётом 91:88.

ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м). Группа L. 2-й тур
27 августа 2022, суббота. 23:00 МСК
Исландия
Окончен
91 : 88
ОТ
Украина
Исландия: Фридрикссон - 27, Акокс - 14, Бьёрнссон - 13, Паульссон - 10, Хлинасон - 10, Гудмундссон - 8, Трастарсон - 5, Стейнарссон - 4, Вильхьямссон, Петурссон, Торбьярнарсон, Юнссон
Украина: Михайлюк - 19, Зотов - 12, Бобров - 11, Близнюк - 10, Пустовой - 10, Ткаченко - 10, Лукашов - 7, Герун - 5, Лень - 4, Войналович, Крутоус, Сидоров
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