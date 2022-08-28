Сборная Украины проиграла Исландии в овертайме матча квалификации ЧМ-2023

Вечером 27 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира по баскетболу. Сборная Украины в Хабнарфьордюре встретилась со сборной Исландии и потерпела поражение со счётом 88:91.
После пяти туров украинцы занимали пятое место в группе L с шестью очками, исландцы располагались на строку выше, имея на два очка больше. На чемпионат мира из отборочной группы выходят три лучшие команды. Эти позиции занимали сборные Испании, Италии и Грузии.
Первую четверть сборная Украины выиграла со счётом 19:14. Вторая завершилась вничью (22:22) при общем счёте 41:36. В дебюте третьей четверти украинцы нарастили отрыв до пяти очков, но исландцы переломили ход событий и вышли вперёд на десять очков. Завершился третий игровой отрезок со счётом 63:55 в пользу хозяев. Четвёртая четверть далась украинской сборной намного лучше, и на последних секундах Герун успел добавить из-под щита, переведя игру в овертайм (80:80).
В решающей же пятиминутке сборная Исландии уступала, но после трёх точных штрафных Эльвара Фридрикссона вышла вперёд и нарастила преимущество, выиграв в итоге со счётом 91:88.
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