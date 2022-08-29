Бэйлесс: лучше б Леброн работал над трёхочковыми. Почти столько же вреда, как от Вестбрика

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Я продолжаю слышать, что Леброн находится в лаборатории. Лучше бы он работал над трёхочковыми бросками. Недавно убил «Лейкерс». Почти столько же вреда, как и от Вестбрика», — написал Бэйлесс, исказив написание фамилии разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Расселла Уэстбрука.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. В плей-офф «Лос-Анджелес» не прошёл. Недавно Леброн и «Лейкерс» заключили новый контракт.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
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