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Бэйлесс: лучше б Леброн работал над трёхочковыми. Почти столько же вреда, как от Вестбрика

Бэйлесс: лучше б Леброн работал над трёхочковыми. Почти столько же вреда, как от Вестбрика
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Я продолжаю слышать, что Леброн находится в лаборатории. Лучше бы он работал над трёхочковыми бросками. Недавно убил «Лейкерс». Почти столько же вреда, как и от Вестбрика», — написал Бэйлесс, исказив написание фамилии разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Расселла Уэстбрука.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. В плей-офф «Лос-Анджелес» не прошёл. Недавно Леброн и «Лейкерс» заключили новый контракт.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:

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