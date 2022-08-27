Эксперт: в «Лейкерс» цепляются за мысль, что Ирвинг спасёт их. Меня это забавляет

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс поделился мыслями о возможном переходе звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Некоторые в «Лейкерс» всё ещё цепляются за мысль, что Кайри придёт и спасёт их. Однако меня всё это забавляет. Ведь в конце концов Ирвинг была катализатором разгрома «Бруклин Нетс» в прошлом году», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.



Напомним, в прошлом сезоне НБА Кайри отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего, по законам штата Нью-Йорк, не мог принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри и от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие. Многие стали критиковать Ирвинга за его решение. Были и те, кто его поддерживал.

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