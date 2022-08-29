Бруссард — о Яннисе Адетокунбо: Шака же не критиковали за то, что он не бросал трёшки

Известный обозреватель Крис Бруссард отреагировал на критику бывшего игрока НБА Гилберта Аренаса в адрес звёздного форварда «Милуоки Бакс» и сборной Греции Янниса Адетокунбо. Ранее Аренас высказал сомнение в том, что Яннис является лучшим игроком лиги.



«Да, Яннис не Кевин Дюрант, он не Дирк Новицки, он просто не очень хорошо бросает, но у него очень хорошие навыки для парня его габаритов. А если прибавить к этому его атлетизм, получается производительность, которая просто зашкаливает. В конце концов Шака не критиковали за то, что он не бросал трёшки. Так что не критикуйте Янниса за то, что он не обращается с мячом, как Кайри Ирвинг, и не стреляет, как Кевин Дюрант!» — приводит слова Бруссарда Sportskeeda со ссылкой на The Odd Couple with Chris Broussard & Rob Parker.

Новость по теме Джален Роуз назвал лучшую стартовую пятёрку НБА на данный момент