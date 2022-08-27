Джален Роуз назвал лучшую стартовую пятёрку НБА на данный момент

Бывший игрок НБА Джален Роуз поделился мыслями о лучшей стартовой пятёрки лиги на данный момент.
«Стеф Карри и Лука Дончич будут на задней линии. Впереди будут Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Яннис Адетокунбо. Я хотел взять Джоэла Эмбиида, ещё бы не помешал Никола Йокич, но всё-таки я должен был отдать преимущество Яннису», — сказал Роуз на канале ESPN в YouTube.
Напомним, чемпионом НБА по итогам минувшего сезона стали баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз». В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, они обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным стал Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:
- 27 августа 2022
-
13:29
-
13:24
-
12:02
-
10:51
-
10:06
-
01:02
- 26 августа 2022
-
23:48
-
22:54
-
20:51
-
19:41
-
18:01
-
16:47
-
15:46
-
15:19
-
14:36
-
13:44
-
13:42
-
12:24
-
11:12
-
10:11
-
09:20
-
01:01
- 25 августа 2022
-
23:53
-
22:46
-
21:47
-
20:49
-
19:52
-
18:40
-
18:06
-
17:28
-
16:25
-
15:03
-
14:10
-
12:51
-
12:48