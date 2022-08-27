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Джален Роуз назвал лучшую стартовую пятёрку НБА на данный момент

Джален Роуз назвал лучшую стартовую пятёрку НБА на данный момент
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Бывший игрок НБА Джален Роуз поделился мыслями о лучшей стартовой пятёрки лиги на данный момент.

«Стеф Карри и Лука Дончич будут на задней линии. Впереди будут Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Яннис Адетокунбо. Я хотел взять Джоэла Эмбиида, ещё бы не помешал Никола Йокич, но всё-таки я должен был отдать преимущество Яннису», — сказал Роуз на канале ESPN в YouTube.

Напомним, чемпионом НБА по итогам минувшего сезона стали баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз». В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, они обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным стал Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

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