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Сборная Черногории представила заявку на Евробаскет-2022

Сборная Черногории представила заявку на Евробаскет-2022
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Сборная Черногории определилась с итоговой заявкой для участия в Евробаскете-2022.

В список попал натурализованный американец Кендрик Перри, выступающий за «Уникаху». 21-летний форвард «Чикаго Буллз» Марко Симонович также присутствует в заявке, а одна из главных звёзд сборной Черногории центровой Никола Вучевич пропустит турнир.

Итоговая заявка сборной Черногории:
Боян Дублевич, Зоран Вучелич, Алекса Илич, Владимир Михайлович, Никола Павличевич, Деян Радонич, Неманья Радович, Петар Попович, Игор Дробняк, Зоран Николич, Марко Симонович, Кендрик Перри.

Напомним, Евробаскет-2022 пройдёт с 1 по 18 сентября. Черногория сыграет в группе с национальными командами Турции, Бельгии, Болгарии, Испании и Грузии.

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