ЦСКА усилил состав двумя игроками

Московский ЦСКА объявил о подписании контрактов с двумя баскетболистами. Состав армейцев пополнили защитник Даллас Мур (27 лет, 183 см) и центровой Андрей Десятников (28 лет, 220 см). Оба подписали краткосрочные соглашения. Об этом информирует пресс-служба красно-синих.

Мур является выпускником колледжа «Северная Флорида», в составе которого за четыре года выступлений в NCAA трижды избирался в первую символическую сборную конференции. В 2017 году он принял участие в Летней лиге НБА в составе «Денвера». В минувшем сезоне Даллас выступал в составе сербского «Партизана», где в среднем набирал 6,2 очка, делал 1,1 подбора, отдавал 1,1 передачи в 18 матчах Еврокубка. В 31 матче Адриатической лиги его показатели – 8,7 очка, 1,1 подбора, 1,4 передачи в среднем за игру. Контракт с Муром действует полтора месяца с возможностью пролонгации до окончания сезона.



Десятников известен российским болельщикам по выступлениям за сборную России, «Зенит» и «Химки». В минувшем сезоне он выступал в Суперлиге: сначала за «Динамо» из Владивостока, а потом за «Самару». Соглашение с Андреем действует до 1 декабря с возможностью продления до конца сезона.

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