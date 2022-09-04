Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 4 сентября

С 1 по 18 сентября проходит чемпионат Европы по баскетболу-2022. Соревнования проводятся сразу в четырёх странах: Германии, Грузии, Чехии и Италии. За победу борьбу ведут 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 4 сентября:

Группа A. (14:30 мск) Болгария – Черногория

Группа B. (15:30) Литва – Германия

Группа A. (17:15) Испания – Бельгия

Группа B. (18:45) Словения – Босния и Герцеговина

Группа A. (20:00) Турция – Грузия

Группа B. (21:30) Франция – Венгрия

Матчи стадии плей-офф начнутся с 10 сентября.