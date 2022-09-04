Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу 4 сентября
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С 1 по 18 сентября проходит чемпионат Европы по баскетболу-2022. Соревнования проводятся сразу в четырёх странах: Германии, Грузии, Чехии и Италии. За победу борьбу ведут 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Евробаскет-2022. Расписание матчей группового этапа 4 сентября:
Группа A. (14:30 мск) Болгария – Черногория
Группа B. (15:30) Литва – Германия
Группа A. (17:15) Испания – Бельгия
Группа B. (18:45) Словения – Босния и Герцеговина
Группа A. (20:00) Турция – Грузия
Группа B. (21:30) Франция – Венгрия
Матчи стадии плей-офф начнутся с 10 сентября.
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