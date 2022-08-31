Расселл Уэстбрук может перейти в «Юту Джаз» или «Индиану»

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук интересен «Юте Джаз» и «Индиане». Об этом сообщил журналист The Athletic Джован Буха во время подкаста HoopsHype.
«Если говорить про трансфер Уэстбрука, то я могу сказать, что, по моей информации, «Юта» и «Индиана» – клубы, в которые Расселл может перейти с наибольшей вероятностью. Пожалуй, он скорее окажется в «Юте», чем в «Индиане». У вторых есть другие интересы на рынке», – сказал Буха во время подкаста.
Напомним, ранее «Лейкерс» уже предпринимали попытки обменять или продать Расселла Уэстбрука. В частности, сообщалось о переговорах с «Бруклин Нетс» с участием Кайри Ирвинга в обмене.
По ходу текущего межсезонья Уэстбрук воспользовался опцией игрока и за сезон-2022/2023 должен получить $ 47 млн. Это вторая по величине зарплата во всей лиге.
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