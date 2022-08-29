Эксперт считает, что Уэстбрук может остаться без места в НБА

Спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук может оказаться за бортом НБА, если будет обменян из калифорнийского клуба.



«Если «Лейкерс» обменяют Расселла Уэстбрука в другую команду, а та выкупит его контракт, то, думаю, он окажется за пределами НБА. Я не утверждаю это в духе Скипа Бэйлесса. Но я думаю, что он из тех немногих игроков, которые не нужны командам, которые танкуют и претендуют на лотерейный пик. Он будет пытаться играть по 40 минут за матч, набирать статистику и делать вас конкурентоспособнее.



Но мне сложно представить команду уровня плей-офф, которой он подошёл бы. Он не захочет выходить со скамейки запасных», — приводит слова Билла Симмонса Fadeaway World.