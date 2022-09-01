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Сборная Словении начала Евробаскет-2022 с победы, в упорной борьбе одолев литовцев

Сборная Словении начала Евробаскет-2022 с победы, в упорной борьбе одолев литовцев
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Завершился матч чемпионата Европы – 2022, в ходе которого встречались одни из фаворитов турнира — национальные команды Словении и Литвы. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18) в пользу баскетболистов сборной Словении. Команды выступают в группе B.

Самым результативным игроком в составе баскетболистов словенской сборной оказался центровой Майк Тоби. На его счету 24 набранных очка. Звёздный разыгрывающий словенцев Лука Дончич набрал 14 очков. В составе сборной Литвы лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Миндаугас Кузминскас. Он набрал 19 баллов.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

В следующем туре сборная Словении сыграет с национальной командой Венгрии. Матч состоится 3 сентября (21:30 мск). Литовцы в следующем туре сыграют со сборной Франции. Этот матч пройдёт также 3 сентября и начнётся в 18:45 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 1-й тур
01 сентября 2022, четверг. 18:15 МСК
Словения
Окончен
92 : 85
Литва
Словения: Тоби - 24, Горан Драгич - 19, Блажич - 14, Дончич - 14, Чанчар - 11, Димец - 4, Препелич - 3, Мурич - 2, Зоран Драгич - 1, Николич, Рупник, Самар
Литва: Кузминскас - 19, Григонис - 18, Лекавичюс - 14, Сабонис - 10, Валанчюнас - 9, Браздейкис - 8, Гедрайтис - 5, Йокубайтис - 2, Буткевичюс, Жемайтис, Жукаускас, Эходас
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