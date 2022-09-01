Сборная Словении начала Евробаскет-2022 с победы, в упорной борьбе одолев литовцев

Завершился матч чемпионата Европы – 2022, в ходе которого встречались одни из фаворитов турнира — национальные команды Словении и Литвы. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18) в пользу баскетболистов сборной Словении. Команды выступают в группе B.
Самым результативным игроком в составе баскетболистов словенской сборной оказался центровой Майк Тоби. На его счету 24 набранных очка. Звёздный разыгрывающий словенцев Лука Дончич набрал 14 очков. В составе сборной Литвы лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Миндаугас Кузминскас. Он набрал 19 баллов.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
В следующем туре сборная Словении сыграет с национальной командой Венгрии. Матч состоится 3 сентября (21:30 мск). Литовцы в следующем туре сыграют со сборной Франции. Этот матч пройдёт также 3 сентября и начнётся в 18:45 мск.
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