«Лейкерс» обсуждали обмен Уэстбрука как минимум с пятью командами

«Лос-Анджелес Лейкерс» обсуждали возможный обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука по меньшей мере с пятью командами. Об этом сообщил обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико в своей колонке.



«Только в нынешнее межсезонье генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка обсуждал не менее чем с пятью командами возможный обмен Уэстбрука. Но сейчас «Лейкерс» далеки от сделки и всё идёт к тому, что Уэстбрук останется в команде по крайней мере в начале сезона», — написал Эмико.



В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».