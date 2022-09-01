Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» обсуждали обмен Уэстбрука как минимум с пятью командами

«Лейкерс» обсуждали обмен Уэстбрука как минимум с пятью командами
Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» обсуждали возможный обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука по меньшей мере с пятью командами. Об этом сообщил обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико в своей колонке.

«Только в нынешнее межсезонье генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка обсуждал не менее чем с пятью командами возможный обмен Уэстбрука. Но сейчас «Лейкерс» далеки от сделки и всё идёт к тому, что Уэстбрук останется в команде по крайней мере в начале сезона», — написал Эмико.

В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».

Новость по теме
Расселл Уэстбрук может перейти в «Юту Джаз» или «Индиану»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022