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Табу описал эмоции после победного трёхочкового за секунды до конца овертайма на ЧЕ-2022

Табу описал эмоции после победного трёхочкового за секунды до конца овертайма на ЧЕ-2022
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Разыгрывающий сборной Бельгии Джонатан Табу прокомментировал победу команды в матче с Грузией (79:76 ОТ) на Евробаскете-2022 и поделился эмоциями от победного трёхочкового броска за несколько секунд до финальной сирены в овертайме.

«Перед броском было ощущение, что я должен сделать это, чтобы выиграть игру. Было приятно заставить трибуны замолчать.

Победа в первой игре Евробаскета против хозяев — это здорово. У нас появилось больше уверенности, но я знаю по своему опыту, что это ещё не конец. Нам нужно перезагрузиться, как будто у нас не было этой победы, потому что в прошлом у нас была ситуация, когда мы выиграли первую игру, а затем проиграли все остальные. Так что на этот раз мы должны оставаться сосредоточенными», — приводит слова Табу Eurohoops.

В следующем туре бельгийские баскетболисты сыграют с соперниками из Черногории. Матч пройдёт 3 сентября.

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