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Ян Веселы высказался о предстоящем первом матче сборной Чехии на Евробаскете-2022

Ян Веселы высказался о предстоящем первом матче сборной Чехии на Евробаскете-2022
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Чешский форвард Ян Веселы разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о предстоящем матче своей команды на Евробаскете — 2022. Чехам предстоит встретиться с национальной командой Польши. Матч запланирован на сегодня, 2 сентября. Начало — в 18:30 мск.

«Евробаскет для нас стартует сегодня. Рад возможности сыграть перед болельщиками дома», — написал Веселы.

Напомним, за медали борются сборные из 24 стран. Они были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф пробьются по четыре лучшие сборные из каждой группы. Действующим победителем соревнования является национальная команда Словении. Вчера словенцы стартовали с победы, одолев литовцев.

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