Сборная Украины разгромила национальную команду Великобритании на старте Евробаскета-2022
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Завершился матч чемпионата Европы – 2022, по ходу которого в Милане встречались сборные Украины и Великобритании. Победу со счётом 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17) одержали баскетболисты национальной команды Украины.
Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Святослав Михайлюк. Он набрал 18 очков. Лучшую результативность в составе британцев показал разыгрывающий Люк Нельсон. В его активе 13 очков.
В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Эстонии. Матч состоится завтра, 3 сентября, и начнётся в 18:00 мск. Баскетболисты сборной Великобритании в следующем туре сыграют со сборной Хорватии. Этот матч пройдёт также 3 сентября. Начало — в 15:15 мск.
ЧЕ-2022 (м). Группа C. 1-й тур
02 сентября 2022, пятница. 15:15 МСК
Украина
Окончен
90 : 61
Великобритания
Украина: Михайлюк - 17, Лень - 13, Близнюк - 10, Сидоров - 10, Лукашов - 8, Пустовой - 8, Бобров - 7, Зотов - 6, Санон - 6, Герун - 5, Скапинцев, Ткаченко
Великобритания: Нельсон - 16, Оласени - 10, Хессон - 10, Соко - 8, Бигби-Уильямс - 4, Андерсон - 3, Кларк - 3, Уитл - 3, Ван Острум - 2, Уилан - 2, Лотье-Огунлейе, Мокфорд
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