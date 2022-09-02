Сборная Украины разгромила национальную команду Великобритании на старте Евробаскета-2022

Завершился матч чемпионата Европы – 2022, по ходу которого в Милане встречались сборные Украины и Великобритании. Победу со счётом 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17) одержали баскетболисты национальной команды Украины.



Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Святослав Михайлюк. Он набрал 18 очков. Лучшую результативность в составе британцев показал разыгрывающий Люк Нельсон. В его активе 13 очков.

В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Эстонии. Матч состоится завтра, 3 сентября, и начнётся в 18:00 мск. Баскетболисты сборной Великобритании в следующем туре сыграют со сборной Хорватии. Этот матч пройдёт также 3 сентября. Начало — в 15:15 мск.