Сборная Италии с победы начала выступление на Евробаскете-2022, обыграв Эстонию

Сборная Италии одержала победу в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Эстонии. Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась со счётом 83:52 в пользу итальянских баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Симоне Фонтеккио, набравший 19 очков. 17 очков на свой счёт записал Николо Мелли. В составе сборной Эстонии отличился Керр Крийса, набравший 20 очков.



Сборная Италии во 2-м туре группового этапа сыграет с национальной командой Греции. Матч состоится 3 сентября, начало встречи — в 22:00 мск.



Сборная Эстонии в следующем туре будет противостоять национальной команде Украины. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 18:00 мск.