Сборная Италии с победы начала выступление на Евробаскете-2022, обыграв Эстонию
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Сборная Италии одержала победу в матче 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Эстонии. Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась со счётом 83:52 в пользу итальянских баскетболистов.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Симоне Фонтеккио, набравший 19 очков. 17 очков на свой счёт записал Николо Мелли. В составе сборной Эстонии отличился Керр Крийса, набравший 20 очков.
Сборная Италии во 2-м туре группового этапа сыграет с национальной командой Греции. Матч состоится 3 сентября, начало встречи — в 22:00 мск.
Сборная Эстонии в следующем туре будет противостоять национальной команде Украины. Встреча также пройдёт 3 сентября, начало — в 18:00 мск.
ЧЕ-2022 (м). Группа C. 1-й тур
02 сентября 2022, пятница. 22:00 МСК
Италия
Окончен
83 : 62
Эстония
Италия: Фонтеккио - 19, Мелли - 17, Манньон - 12, Полонара - 12, Датоме - 11, Пайола - 4, Риччи - 4, Билига - 2, Тонут - 2, Бальдассо, Списсу , Тесситори
Эстония: Крийса - 20, Ёэсаар - 9, Китсинг - 9, Дрелл - 8, Котсар - 6, Райэсте - 4, Вене - 2, Кулламае - 2, Тасс - 2, Дорбек, Нургер, Сокк
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