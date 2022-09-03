Хорватия одержала первую победу на Евробаскете-2022, обыграв сборную Великобритании

Сборная Хорватии одержала победу над Великобританией в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась со счётом 86:65 (20:17, 17:14, 35:9, 14:25) в пользу хорватских баскетболистов.



Самым результативным игроком в составе британцев стал Майлз Хессон, набравший 18 очков и совершивший пять подборов. Его партнёр по команде Патрик Уилан отметился 14 набранными очками. В составе победителей самым результативным игроком стал Дарио Шарич. В его активе 15 очков и восемь подборов.



В 1-м туре Великобритания уступила Украине (61:90), а Хорватия в упорной борьбе проиграла национальной команде Греции (85:89).



В следующем туре сборная Великобритании сыграет с Грецией, а Хорватия — со сборной Австрии.