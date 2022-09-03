Хорватия одержала первую победу на Евробаскете-2022, обыграв сборную Великобритании
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Сборная Хорватии одержала победу над Великобританией в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась со счётом 86:65 (20:17, 17:14, 35:9, 14:25) в пользу хорватских баскетболистов.
Самым результативным игроком в составе британцев стал Майлз Хессон, набравший 18 очков и совершивший пять подборов. Его партнёр по команде Патрик Уилан отметился 14 набранными очками. В составе победителей самым результативным игроком стал Дарио Шарич. В его активе 15 очков и восемь подборов.
В 1-м туре Великобритания уступила Украине (61:90), а Хорватия в упорной борьбе проиграла национальной команде Греции (85:89).
В следующем туре сборная Великобритании сыграет с Грецией, а Хорватия — со сборной Австрии.
ЧЕ-2022 (м). Группа C. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 15:15 МСК
Великобритания
Окончен
65 : 86
Хорватия
Великобритания: Хессон - 18, Уилан - 14, Оласени - 10, Нельсон - 9, Уитл - 6, Соко - 4, Бигби-Уильямс - 2, Ван Острум - 2, Андерсон, Кларк, Лотье-Огунлейе, Мокфорд
Хорватия: Богданович - 15, Зубац - 15, Шарич - 15, Хезонья - 13, Мавра - 11, Гнидич - 5, Маткович - 4, Перкович - 3, Смит - 3, Симон - 2, Пркачин, Рамляк
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