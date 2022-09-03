30 очков Мусы не спасли Боснию и Герцеговину от поражения в матче с Германией на ЧЕ-2022

Сборная Германии одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Боснии и Герцеговины. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 92:82 (18:20, 24:27, 28:11, 22:24) в пользу немецких баскетболистов.



Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Деннис Шрёдер и Франц Вагнер, набравшие 18 очков. В составе сборной Боснии и Герцеговины отличился Джанан Муса, набравший 30 очков.



Сборная Германии в 3-м туре группового этапа сыграет с командой Литвы. Матч состоится 4 сентября, начало встречи — в 15:30 мск.



Сборная Боснии и Герцеговины в следующем туре будет противостоять национальной команде Словении. Встреча также пройдёт 4 сентября, начало — в 18:45 мск.