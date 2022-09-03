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30 очков Мусы не спасли Боснию и Герцеговину от поражения в матче с Германией на ЧЕ-2022

30 очков Мусы не спасли Боснию и Герцеговину от поражения в матче с Германией на ЧЕ-2022
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Сборная Германии одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Боснии и Герцеговины. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 92:82 (18:20, 24:27, 28:11, 22:24) в пользу немецких баскетболистов.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Деннис Шрёдер и Франц Вагнер, набравшие 18 очков. В составе сборной Боснии и Герцеговины отличился Джанан Муса, набравший 30 очков.

Сборная Германии в 3-м туре группового этапа сыграет с командой Литвы. Матч состоится 4 сентября, начало встречи — в 15:30 мск.

Сборная Боснии и Герцеговины в следующем туре будет противостоять национальной команде Словении. Встреча также пройдёт 4 сентября, начало — в 18:45 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 15:30 МСК
Германия
Окончен
92 : 82
Босния и Герцеговина
Германия: Вагнер - 18, Шрёдер - 18, Тиман - 14, Обст - 13, Фойгтман - 10, Гиффей - 7, Вольфарт-Боттерман - 4, Ло - 4, Тайс - 2, Уэйлер-Бэбб - 2, Зенгфельдер, Холлац
Босния и Герцеговина: Муса - 30, Нуркич - 21, Роберсон - 13, Халилович - 7, Каменьяш - 5, Гегич - 4, Атич - 2, Врабац, Лазич, Пенава, Сулейманович, Чампара
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